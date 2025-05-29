ABD Büyükelçisi Barrack, Suriye'de Barış için Saldırmazlık Anlaşmasını Önerdi

ABD Büyükelçisi Barrack, Suriye'de Barış için Saldırmazlık Anlaşmasını Önerdi
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile yaptığı görüşmede, Suriye ile İsrail arasındaki sorunun çözülebileceğini ve barışın saldırmazlık anlaşması ile başlaması gerektiğini belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü. Barrack, ABD'nin Şam Büyükelçiliğinde yaptığı açıklamada, Suriye ile İsrail arasındaki sorunun çözülebileceğini, barışın "saldırmazlık anlaşması ve sınırların belirlenmesiyle" başlaması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Barrack, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

"Barış, saldırmazlık anlaşması ve sınırların belirlenmesiyle başlamalı"

Barrack, ziyareti kapsamında ABD'nin Şam Büyükelçiliği konutunda 13 yıl aradan sonra ABD bayrağını göndere çekti. Barrack gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin tüm çabalarının yeni Suriye hükümetinin çıkarına olduğunu ifade etti. Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma yönünde cesur bir karar aldığını belirtti. Suriye ile İsrail arasındaki anlaşmazlığın "çözülebilir bir sorun" olduğunu belirten Barrack, barışın "saldırmazlık anlaşması ve sınırların belirlenmesiyle" başlaması gerektiğini ifade etti. Barrack, "Suriye ve İsrail çözülebilir bir sorundur. Ancak diyalogla başlar. Bence sadece saldırmazlık anlaşmasıyla başlamamız, sınırlar hakkında konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Suriye artık terörü destekleyen bir ülke olarak değerlendirilmeyecek"

Barrack, Suriye'nin ABD tarafından artık "terörü destekleyen bir ülke" olarak değerlendirilmeyeceğini vurgulayarak, "Esad rejiminin sona ermesiyle bu konu da ortadan kalktı" dedi. Barrack, ABD Kongresi'nin 6 aylık bir inceleme süreci olduğunu belirtti. Barrack, "ABD'nin niyeti ve Başkan'ın (Donald Trump) vizyonu, müdahale etmeyerek, talepte bulunmayarak, şartlar koymayarak, kültürümüzü sizin kültürünüze dayatmayarak bu genç hükümete bir şans vermemiz gerektiğidir" şeklinde konuştu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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