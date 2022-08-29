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ABD Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde bayrak töreni gerçekleştirildi

Politika Haberleri

ABD Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde bayrak töreni gerçekleştirildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde bayrak töreni gerçekleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde bayrak töreni gerçekleştirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake, Deniz Piyadeleri ve büyükelçilik mensupları, ABD bayrağının Büyükelçiliğin yeni yerleşkesinde göndere çekildiği törene katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Flake, "Yeni yerleşkemizin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yeni hizmet binamız, en yüksek düzeyde verimlilik ve sürdürülebilirlik standartlarıyla inşa edilmiş, tamamıyla modern bir bina. Ayrıca, Türk muhataplarımızı, ortaklarımızı ve vize başvurusunda bulunanları yeni binamızda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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