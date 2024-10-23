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ABD Büyükelçiliği'nden TUSAŞ'a Yapılan Saldırıya Kınama

ABD Büyükelçiliği'nden TUSAŞ'a Yapılan Saldırıya Kınama
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınayarak, Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye gönderdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasını yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin yayınlanan mesajda, "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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