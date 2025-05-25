ABD Büyükelçiliği'nden Suriye Açıklaması: 'Batı Müdahalesi Dönemi Sona Ermiştir'

ABD Büyükelçiliği'nden Suriye Açıklaması: 'Batı Müdahalesi Dönemi Sona Ermiştir'
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Batı'nın Sykes-Picot anlaşmasıyla Suriye'yi emperyal kazanç uğruna böldüğünü belirtirken, geleceğin bölgesel çözümlere ve diplomasiye ait olduğunu vurguladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot, Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız" açıklamasını yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot, Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız. Batı müdahalesi dönemi sona ermiştir. Gelecek, bölgesel çözümlere, ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye aittir. Başkan Trump'ın 13 Mayıs'ta Riyad'da yaptığı konuşmada vurguladığı gibi, 'Batılı müdahalecilerin Ortadoğu'ya uçarak nasıl yaşanacağı ve kendi işlerinizi nasıl yöneteceğiniz konusunda dersler verdiği günler geride kaldı.' Suriye'nin trajedisi bölünmüşlük içinde doğdu. Suriye'nin yeniden doğuşu saygınlık, birlik ve halkına yatırımla gerçekleşmelidir. Bu da hakikatle, hesap verebilirlikle ve bölgeyle birlikte çalışmakla başlar, bir sorunu ortadan kaldırmadan geçiştirmekle değil. Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz, bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil. Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esad rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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