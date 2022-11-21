ABD Büyükelçiliği'nden Karkamış'taki saldırıya kınama Politika Haberleri ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı. Büyükelçiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, bugün Karkamış'ta 3 masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Tam Gemi Şok Denemeleri Gaziantep Suriye Ankara Politika Haberler

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