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ABD Büyükelçiliği'nden Karkamış'taki saldırıya kınama

Politika Haberleri

ABD Büyükelçiliği'nden Karkamış'taki saldırıya kınama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

Büyükelçiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, bugün Karkamış'ta 3 masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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