Trump, Artemis II Mürettebatına Uzay Onur Madalyası Verdi

Abd Başkanı Donald Trump, Ay'ın uzak tarafından geçerek insanlığın uzayda eriştiği rekor mesafeye ulaşan Artemis II mürettebatına Kongre Uzay Onur Madalyası takdim etti.

Trump, Teksas eyaletindeki Houston kentinde bulunan NASA Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen törende, NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen'e madalyalarını takdim etti. ABD Başkanı, NASA'nın Ay'a dönüş projesi Artemis kapsamında gerçekleştirilen 10 günlük Artemis II görevi sırasında Ay'ın çevresinden geçerek Apollo 13'ün mesafe rekorunu kıran astronotlardan övgüyle söz etti.

"Kısmen Mars'a ulaşmış durumdayız"

Trump, "Bugün Dünya'dan daha önce hiç kimsenin gitmediği kadar uzağa giden dört gözü pek uzay kahramanının muazzam cesaretini ve hizmetlerini kutlamak üzere toplandık. Yaptıkları şey inanılmazdı" dedi.

ABD'nin hedefinin "Amerikan özgürlüğünün ışığını yıldızlara taşımak" olduğunu söyleyen Trump, "ABD'liler, uçuşta ilk, Ay'da ilk oldular ve uzayın neresinde olursa olsun yine ilk olacaklar. Çok yakında Mars'a yöneleceğimizi biliyorum. Aslında kısmen oraya ulaşmış durumdayız. Çok fazla çalışma yapıldı ve sıradaki sınır, orası gibi görünüyor. Ay'a uğrayacak ve ardından Mars'a gideceğiz. Bu büyük bir heyecan" diye konuştu.

"NASA, tarihin ilk nükleer enerjili uzay aracı üzerinde çalışmalarına da başlamış durumda"

Trump, "NASA, 2028'de Mars görevi için fırlatılacak, tarihin ilk nükleer enerjili gezegenler arası uzay aracı üzerinde çalışmalarına da başlamış durumda. Bu inanılmaz olacak. Nükleer enerji kullandıkları için esasen sınırsız yakıta sahip olacaklar. Bu inanılmaz. Bu gemi, nihayetinde Amerikan Yıldız Filosu'na dönüşecek olan araçların ilklerinden biri olacak. Uzay yolculuğunu, günümüzdeki deniz yolculuğu kadar sıradan bir hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Trump konuşmasında, "Bir gün Ay artık yakın bir yer gibi görülecek. Metronun ilk durağı gibi olacak" diye konuştu.

Trump, program çerçevesinde Uzay Kuvvetleri mensuplarının yetiştirilmesi için ABD Uzay Akademisi'nin kurulmasına yönelik önerileri hazırlayacak bir başkanlık komisyonunu oluşturan bir kararnameye de imza attı. Trump, "Uzay Kuvvetleri için de bir akademimiz olacak. Bu salondaki insanların en sevdiği alan için bir akademi kuracağız. Bu gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Trump, "Akademi, hem ABD Uzay Kuvvetleri'ne, hem NASA'ya hem de sivil uzay uçuş sektörüne hizmet edecek. Ülkemizin en iyi insanlarını kendine çekecek, eğitecek ve mezun edecek" şeklinde konuştu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar ile bağlantı kurdu

ABD Başkanı Donald Trump, temasları çerçevesinde ayrıca NASA'nın Görev Kontrol Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu ile bağlantı kurarak buradaki astronotlarla görüştü. Bağlantı sırasında istasyondaki ABD'li astronotlara seslenen Trump, "Yaptığınız iş ve oraya seçilmiş olmanız bile büyük bir başarı. Yanınızda farklı ülkelerden çok iyi arkadaşlarınız da var. Bizi duyup duymadıklarını bilmiyorum ama onları da selamlıyorum. Sizi tebrik etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı