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Servis Minibüsü Oğlunu Ezip Öldürdü

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Antalya’nın Serik ilçesinde servis minibüsü ile evinin önünde geri manevra yapan baba, 1.5 yaşındaki oğluna çarptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde servis minibüsü ile evinin önünde geri manevra yapan baba, 1.5 yaşındaki oğluna çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş., minibüsle evin önünde geri manevra yaptığı 1,5 yaşındaki oğlu Y.E.Ş.'ye çarptı. Aracın altında kalan küçük çocuk ağır yaralanırken, yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürüldü. 1.5 yaşındaki Y.E.Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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