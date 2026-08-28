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Mardin'de Kadına Silahlı Saldırı: Ağır Yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan 30 yaşındaki C.K. ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan C.K. (30) adlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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