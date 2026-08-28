Mardin'de Kadına Silahlı Saldırı: Ağır Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan C.K. (30) adlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı