ABD Başkanı Joe Biden'a 'başkanlık yarışından çekil' çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden'a yaşı ve zihinsel sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle 34 Demokrat isimden "başkanlık yarışından çekil" çağrısı geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'a Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performansın ardından yapılan "adaylıktan çekil" çağrıları giderek artıyor. 81 yaşındaki Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde şu ana kadar 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulundu. Biden'a tekrar aday olmaması için doğrudan çağrıda bulunan Demokratların isimleri ise şu şekilde:

"Senatörler Sherrod Brown (Ohio), Martin Heinrich (New Mexico), Jon Tester (Montana), Peter Welch (Vermont). Temsilciler Meclisi üyeleri Earl Blumenauer (Oregon), Ed Case (Hawaii), Sean Casten (Illinois), Jim Costa (California), Angie Craig (Minnesota), Lloyd Doggett (Texas), Jesus "Chuy" Garcia (Illinois), Raul Grijalva (Arizona), Jim Himes (Connecticut), Jared Huffman (California), Greg Landsman (Ohio), Mike Levin (California), Zoe Lofgren (California), Seth Moulton (Massachusetts), Betty McCollum (Minnesota), Morgan McGarvey (Kentucky), Scott Peters (California), Brittany Pettersen (Colorado), Mark Pocan (Wisconsin), Mike Quigley (Illinois), Pat Ryan (New York), Adam Schiff (California), Brad Schneider (Illinois), Hillary Scholten (Michigan), Mikie Sherrill (New Jersey), Adam Smith (Washington), Eric Sorensen (Illinois), Greg Stanton (Arizona), Gabe Vasquez (New Mexico), Marc Veasey (Texas)."

Biden'ın partisi Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi'nde 213, Senato'da ise 51 sandalyeye sahip. ABD halkı, 5 Kasım'da bir sonraki başkanının seçmek üzere sandık başına gidecek. - WASHINGTON