Trump: Hürmüz'ü tamamen kontrol ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD tarafından kontrol edildiğini belirterek, "Biz istemediğimiz sürece İran'a hiçbir şey geçemez, bir anlaşma ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça hiçbir şey geçmeyecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı