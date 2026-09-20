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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada, "Şu anda karar verme aşamasındayım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada, "Şu anda karar verme aşamasındayım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Şu anda karar verme aşamasındayım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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