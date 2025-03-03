Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya ile savaşın sona ermesinin çok ama çok uzak şeklindeki açıklamasına tepki gösteren ABD Başkanı Trump, "Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklamadır ve ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek" dedi.

TRUMP: ABD, DAHA FAZLA TAHAMMÜL ETMEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i hedef aldı. Trump, Zelenskiy'nin Rusya ile savaşın sona ermesinin "çok ama çok uzak" olduğu sözleri üzerine yaptığı açıklamada, "Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklamadır ve ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek" ifadelerini kullandı.

"ZELENSKİY, ABD'NİN DESTEĞİ OLDUKÇA BARIŞ İSTEMİYOR"

Zelenskiy'nin ABD'nin desteğine sahip olduğu sürece barış istemediğini öne süren Trump, "Dediğim gibi, bu adam ABD'nin desteğine sahip olduğu sürece barışın sağlanmasını istemiyor. Avrupa, Zelenskiy ile yaptıkları toplantıda ABD olmadan bu işi yapamayacaklarını açıkça ifade etti. Bu, muhtemelen Rusya'ya karşı bir güç gösterisi yapmak için yapılmış harika bir açıklama değil. Ne düşünüyorlar acaba?" dedi.

ZELENSKİY: ABD İLE İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK

Zelenskiy, dün İngiltere'deki Ukrayna Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğine inandığını dile getirerek, "Ukrayna'nın ABD ile yardım akışını sürdürecek kadar güçlü bir ortaklığı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KAMERALAR ÖNÜNDE TARTIŞMIŞLARDI

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmede kameralar önünde tartışmış, Zelenskiy, Beyaz Saray'ı terk etmişti. ABD ve Ukrayna arasında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşması da imzalanmamıştı.