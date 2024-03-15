ABD Başkanı Biden, Schumer'in İsrail tartışmasıyla ilgili konuşmasını destekledi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in " İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir" sözlerine ilişkin, "Bence iyi bir konuşma yaptı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yahudi kökenli ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, " İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir" sözlerine değinen Biden, "Bence iyi bir konuşma yaptı. Sadece kendisinin değil pek çok ABD'linin paylaştığı ciddi bir endişeyi dile getirdi" dedi. Biden, Schumer'in konuşmasıyla ilgili olarak kendisini ve ekibini önceden bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

Schumer, Senato kürsüsünde dün yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını belirterek, "Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun değil. O zamandan bu yana dünya kökten değişti ve İsrail halkı şu anda geçmişe takılıp kalmış bir yönetim tarafından boğuluyor. Bir demokrasi olarak İsrail'in kendi liderlerini seçme hakkı vardır ve bırakalım taşlar yerine otursun. Ancak önemli olan İsraillilere bir seçenek sunulmasıdır. İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON