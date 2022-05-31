AB Olağanüstü Liderler Zirvesi ikinci gününde - Haberler

Avrupa Birliği (AB) liderlerini bir araya getiren AB Olağanüstü Liderler Zirvesi yoğun bir gündemle geçen ilk gün toplantılarının ardından ikinci gün görüşmeleriyle devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bir araya geldiği AB Olağanüstü Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. İlk günün sonunda AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in basın toplantısı ile sona eren görüşmelerde, AB'nin Ukrayna'ya desteği konusundaki detayların ele alındığı bildirildi. Görüşmelerde ayrıca, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrolün yüzde 90 oranında azaltılması konusunda da karara varıldı.

UKRAYNA'YA YENİ DESTEKLER GELECEK

AB liderleri zirvenin ikinci gününde, Ukrayna'ya yapılması planlanan mali desteği ele alıyor. İlk etapta ise 9 milyar euroluk bir yardım paketi gündeme geldi. Zirvede ayrıca AB liderlerinin, AB savunma politikalarını masaya yaptırmaları ve Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi başlığı altında ayrı bir destek paketini de detaylandırması bekleniyor. Ukrayna'da bulunan ve ülke dışına çıkarılmayan tahıl ürünleri nedeniyle, başta Afrika olmak üzere birçok bölgeyi tehdit eden gıda krizi de zirvede ele alınacak konular arasında bulunuyor.

"RUSYA İÇİN EN ÖNEMLİ MÜŞTERİ BİZİZ"

Zirvenin ikinci günündeki görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rus petrolüne uygulanacak yasağın Moskova'nın savaş politikalarına zarar vereceğini söylerken, "Rusya için en önemli müşteri biziz. Amacımız Rusya'nın savaş makinesini beslemesi için daha az finansal kaynağa sahip olmasını sağlamak" dedi.

AB'nin, Rus doğal gazına karşı attığı adımlar da dahil olmak üzere yedinci tur yaptırımlarının uygulanması gerektiğini belirten Estonya Başbakanı Kaja Kallas da salona girmeden önce yaptığı açıklamada, "Bence, doğal gaz yedinci yaptırım paketinde bulunmalı fakat bunun hakkında gerçekçiyim ve olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GAZ GÜNDEMDE OLMAYACAK"

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dediği gayet açık, doğal gaz ambargosu gündemde olmayacak" dedi. Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinin Rus doğal gazına ihtiyaç duyduğu biliniyor. Zirvenin son gününde, görüşmelere ve varılan sonuçlara dair basın açıklaması yapılması bekleniyor.

(Mustafa Ulusoy - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika