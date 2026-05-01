AB-Mercosur ticaret anlaşması geçici olarak yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) arasında ticaretin yüzde 90'ından fazlasında gümrük vergilerinin kaldırılmasını içeren anlaşma, bugün itibarıyla geçici olarak yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) arasında ticaretin yüzde 90'ından fazlasında gümrük vergilerinin kaldırılmasını içeren anlaşma, bugün itibarıyla geçici olarak yürürlüğe girdi.

AB ile Mercosur üyesi ülkeler Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay arasında imzalanan ve toplam 700 milyon nüfusu kapsayan ticaret anlaşması, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Dünya gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 20'sini kapsayan anlaşma, henüz Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmadığı için geçici olarak yürürlüğe kondu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB-Mercosur anlaşması, bugün geçici olarak uygulanmaya başlıyor. Faydaları şimdiden gerçek ve görünür durumda. Gümrük vergileri düşmeye başlıyor. Şirketler, yeni pazarlara erişim kazanıyor. Yatırımcılar, ihtiyaç duydukları öngörülebilirliğe sahip oluyor. Geçici uygulama, anlaşmanın somut faydalarını ortaya koyacak ve meşru hassasiyetlerin nasıl ele alındığını gösterecektir" ifadelerini kullandı.

"AB için ticaret açısından büyük bir gün"

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maros Sefcovic ise açıklamasında, "1 Mayıs, AB için ticaret açısından büyük bir gün. AB-Mercosur anlaşmasının geçici olarak uygulanmaya başlamasıyla bu tarihi anlaşmanın tüm potansiyelini nihayet ortaya çıkarmaya başlayabiliriz" dedi.

Bugün itibarıyla Avrupalı şirketlerin Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay'ı kapsayan Mercosur ülkelerinde daha kolay iş yapacaklarını ifade eden Sefcovic, "Bu anlaşma yeni fırsatlara yol açacak, ticaret engellerini azaltacak ve işletmelerin dünyanın en hızlı büyüyen bölgelerinden birine açılmasına yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

Sefcovic, "AB-Mercosur anlaşması, sadece bir ticaret anlaşması değildir, Avrupa ekonomisini ve küresel rekabet gücünü güçlendirmeye yönelik önemli bir adımdır. Bu tür ticaret anlaşmaları, Avrupa'nın küresel sahnede rekabetçi kalması için kritik öneme sahip. Bu nedenle onay sürecini hızlı ve etkin bir şekilde tamamlamamız büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor

AB ile Mercosur ülkeleri arasında 2024 yılının Aralık ayında anlaşmaya varılmış ve AB ülkeleri bunu 1 yıl sonra onaylayarak, anlaşmanın imzalanmasına izin vermişti. 4 Mercosur ülkesi tarafından da onaylanan anlaşmanın nihai hale gelmesi için Avrupa Parlamentosu'nun da onayı gerekiyor.

Ocak ayında Avrupa Parlamentosu üyeleri, birçok ülkede çiftçilerin tepkisine yol açan anlaşmayı hukuki inceleme için Avrupa Adalet Divanı'na göndererek süreci yavaşlatmış ancak AB Komisyonu anlaşmayı geçici olarak uygulamaya koyma kararı almıştı. Mahkeme, anlaşmanın bazı bölümlerini AB anlaşmalarıyla uyumsuz bulursa anlaşma kalıcı olarak yürürlüğe girmeden önce değiştirilmek zorunda kalınacak. Fransa, çiftçilerin tarım devi Brezilya ve komşu ülkelerden gelecek daha ucuz ürünlerle rekabet edememekten endişe duyması nedeniyle anlaşmayı engellemeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

Gümrük vergileri kalkıyor

İki taraf arasında ticareti yapılan malların yaklaşık yüzde 90'ı için gümrük vergilerinin kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşma, ticaret maliyetlerinin düşürülmesi ve piyasa açıklığının artırılmasını hedefliyor. Avrupalı çiftçiler, Mercosur ülkelerinden gelen düşük fiyatlı ürünlerin Avrupa pazarında oluşturacağı rekabetten endişe ederken, anlaşmadan özellikle Brezilya ve Arjantin gibi büyük pazarlara kolay erişim sağlayacak olan Avrupalı otomotiv sektörünün büyük fayda sağlaması bekleniyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
