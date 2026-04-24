AB Konseyi Başkanı Costa: "(Orta Doğu) AB, çatışmanın bir parçası değil ama çözümün bir parçası olacak"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu'daki savaşlar ve enerji krizinin ana gündemi oluşturduğu gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, "AB, çatışmanın bir parçası değildir ama çözümün bir parçası olacaktır" ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu'daki çatışmanın başlangıcından bu yana AB'nin fosil yakıt ithalat faturasının 25 milyar eurodan fazla artış gösterdiğini belirterek, "54 gün için 25 milyar euro ilave fatura ile karşı karşıyayız" dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, GKRY'nin ev sahipliğinde düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ilk günü güneydeki Aya Napa, ikinci günü ise başkent Lefkoşa'da gerçekleştirilen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ana konularının Orta Doğu'daki güvenlik durumu ve bunun Avrupa ekonomisi üzerindeki etkileri olduğunu söyledi.

Orta Doğu'daki ateşkeslerin olumlu gelişmeler olduğunu söyleyen Costa, "Avrupa Birliği, çatışmanın bir parçası değildir ama çözümün bir parçası olacaktır. Bu çatışmaya müzakere yoluyla çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabaları desteklerken prensiplerimiz açıktır. Gerçek barış, ancak uluslararası hukukun tutarlı ve ilkeli bir şekilde savunulmasıyla sağlanabilir" dedi.

Costa, AB'nin önceliklerinin Hürmüz Boğazı'nın açılması, bölgede sürdürülebilir barışın önünü açacak kalıcı bir ateşkes sağlanması ve İran'ın nükleer silah edinmemesi olduğunu ifade etti. Costa, AB Liderler Zirvesi'nde ayrıca AB Anlaşması'nın ortak savunma maddesini de ele aldıklarını söyledi. Costa, "Toplantımızda birliğin jeopolitik ve güvenlik ortamına yanıt verme hazırlığını da ele aldık. Bu, karşılıklı yardım maddesinin pratikte nasıl uygulanacağının daha net tanımlanmasını da içeriyor" dedi.

Orta Doğu'daki çatışma ve fosil yakıt fiyatları üzerindeki etkilerinin de konuşulduğunu ifade eden Costa, "Mart ayında Avrupalı liderler, bu krize karşı önlem alınması konusunda anlaşmıştı. Bu hafta Ursula von der Leyen de önemli tedbirler önerdi. Koordinasyon kilit önemde ve yanıtımızı güçlendirmeye hazırız" dedi.

"NATO'nun iç meselelerini tartışmıyoruz"

Basın toplantısında İspanya'nın NATO üyeliğinin askıya alınması ihtimaline ilişkin bir soru alan Costa, "Merkezimiz NATO'nun merkeziyle aynı şehirde ancak biz bağımsız bir kurumuz. NATO ile iş birliği yapıyoruz ama NATO'nun iç meselelerini tartışmıyoruz" şeklinde cevap verdi.

Avrupa'nın ortak savunma alanında yürüttüğü çalışmanın AB Anlaşması'ndaki Karşılıklı Yardım maddesinin nasıl işletileceği olduğunu ifade eden Costa, "Hristodulidis'in açıkladığı gibi, elbette bunun nasıl devreye sokulacağını, nasıl kullanılacağını bilmemiz gerekiyor. Karşılıklı yardım maddesinin nasıl kullanılacağına ilişkin el kitabını tasarlıyoruz" dedi.

AB Konseyi Başkanı, "Aslında burada Kıbrıs'ta ilk testimizi yaşadık. Kıbrıs, Hizbullah tarafından tehdit edildiğinde, Yunanistan ve ardından Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda, Kıbrıs'a yardım etmek ve Kıbrıs'ın dış saldırılara karşı savunmasına destek olmak için askeri teçhizat ve kuvvet seferber etti" şeklinde konuştu.

Hristodulidis: "Güvenliğin kağıt üzerinde kalmayacağında mutabakat sağladık"

Basın toplantısında söz alan GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Rum yönetiminin AB devlet ve hükümet başkanlarının gayriresmi toplantısına ilk kez ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirvede dün akşam Ukrayna ve İran'daki savaşa ilişkin gelişmelerin ele alındığını söyleyen Hristodulidis, "Birlik olarak gerilimi azaltma, kalıcı barış sağlama ve seyrüsefer özgürlüğünü koruma konusunda nasıl harekete edeceğimizi tartıştık. Bölgemizdeki gelişmeler bize şunu hatırlatıyor; birbirine bağlı bir dünyada, bizi ilgilendirmeyen kriz yoktur" dedi.

Bu sabah Konsey adına AB Komisyonu Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile birlikte "Tek Pazar, Tek Avrupa" yol haritasını imzaladıklarını söyleyen Hristodulidis, "Bu yol haritası, somut takvimler içeriyor ve Avrupa'nın rekabet gücünü artırma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor" dedi.

Zirvede ayrıca AB Anlaşması'nın ortak savunmaya ilişkin 42.7 nolu maddesini de ele aldıklarını söyleyen Hristodulidis, "Ortak güvenliğin sadece kağıt üzerinde kalmayacağı konusunda mutabakat sağladık. Bir üye devletin egemenliği tehdit edildiğinde, mesele bir yanıt verilip verilmeyeceği değil, ne kadar hızlı yanıt verileceği olacaktır. Bu nedenle geçici çözümlerle devam edemeyiz. Karşılıklı savunma maddesini yapılandırılmış bir operayonel mekanizmaya dönüştürmeliyiz. AB Anlaşması'nın 42.7 nolu maddesini, açık bir kılavuzla uygulamaya koymalıyız. Böylece AB, güvenliğin güvenilir bir garantörü olarak hareket edebilir" dedi.

Leyen: "54 gün için 25 milyar euro ilave fatura ile karşı karşıyayız"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de zirvede krizin ekonomi üzerindeki etkisi ve özellikle enerji konularını ele aldıklarını söyledi. Orta Doğu'daki çatışmanın başlangıcından bu yana AB'nin fosil yakıt ithalat faturasının 25 milyar eurodan fazla artış gösterdiğini söyleyen Leyen, "54 gün için 25 milyar euro ilave fatura ile karşı karşıyayız. Bu nedenle son haftalarda ve aylarda tartıştığımız orta vadeli strateji çok açık. İthal fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmalıyız" dedi.

Leyen, Avrupa için cevabın her türden yenilenebilir enerji ve nükleer enerji olduğunu söyledi. AB'nin toplam enerji arzının üçte ikisinin fosil yakıtlardan oluştuğunu, elektriğin ise enerji arzının yüzde 25'ini oluşturduğunu ifade eden Von der Leyen, "Elektrik, enerji tüketimimizin dörtte birini temsil ediyor. Bu yüzde 25'lik oran, ABD veya Çin'de olduğundan daha düşük. Bu değişmeli ve değişecek. Bu yüzden birliğin elektrifikasyonunu hızlandıracağız" dedi.

Leyen, birliğin ortak savunmasını da tartışmaya açtıklarını ifade ederek, AB Anlaşması'nın ilgili maddesinin "ne zaman ne olur ve kim ne yapar" konusunda açık olmadığını ve çalışmaların bu konuya odaklandığını söyledi. Leyen, "Yüksek Temsilci ve Savunma Komiseri ile bu konu üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"İran'a yaptırımların hafifletilmesini konuşmak için erken"

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın açılmasını da içeren bir anlaşma sağlanması halinde İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi konusunda ne düşündükleri sorusuna cevap veren Von der Leyen, "İran, komşularına saldırmaya ve kendi halkına baskı uygulamaya devam ediyor. Bu nedenle yaptırımların hafifletilmesinin gerilimin azaltıldığının doğrulanmasına bağlı olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Yaptırımların en başından İran'ın davranışları nedeniyle kabul edildiğini söyleyen Leyen, "Bu yılın ilk ayında 17 bin gencin öldürüldüğünü unutmamalıyız. Dolayısıyla yaptırımların kaldırılmasından söz edebilmemiz için bunun nedeni ortadan kalkmalıdır" dedi.

Aynı soruya AB Konseyi Başkanı Costa da "Tamamen katılıyorum, çok erken. İran konusunda iyi bir deneyimimiz yok" şeklinde cevap verdi.

Costa, "Rejimin niteliğini, kendi halkına karşı uyguladığı şiddeti ve çok yakın zamanda öldürdüğü binlerce insanı görmezden gelemeyiz. Bu nedenle herhangi bir yaptırımın hafifletilmesinden söz etmek için çok erken olduğunu düşünüyorum" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı