AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos TBMM'de ziyaretlerde bulundu
Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ile kapalı bir toplantıda bir araya geldi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ile bir araya geldi.
Meclis'teki görüşmede, Kos ve beraberindeki heyet, AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayatürk, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Karayel ile komisyon üyesi milletvekilleriyle görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika