AB'den Sebte Göçmen Krizi Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, İspanya'ya bağlı Sebte'deki göçmen krizine ilişkin, "70 binden fazla kişi, suç örgütü olan insan kaçakçılığı ağlarının ve sosyal medyadaki dezenformasyonun teşvikiyle birkaç saat içinde sınırı geçti. Dış sınırımızın bütünlüğü ciddi bir baskı altına girdi" dedi.

AB Komisyonu İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, AB İçişleri Bakanları'nın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsündeki Sebte'ye Fas sınırından yaşanan göçmen akınıyla ilgili gerçekleştirdikleri acil toplantının ardından basına konuştu.

Düzensiz göçmenlerin Sebte'ye geçme teşebbüslerinin Avrupa'nın dayanıklılığı ve sınır güvenliği açısından bir sınav niteliğinde olduğunu ifade eden Brunner, AB üyesi ülkelerin içişleri bakanlarının bugünkü toplantıda İspanya ile dayanışma mesajı verdiklerini söyledi. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın toplantıda durumun kontrol altında olduğunu açıkladığını duyuran Brunner, "Kendisi, hiç kimsenin İspanya ana karasına geçmediğini ve Schengen bölgesinin etkilenmediğini teyit etti" dedi.

AB'ye düzensiz göçün son iki yılda yüzde 55 azaldığını ifade eden Brunner, "Avrupa son on yılda düzensiz göç üzerinde hiç bu kadar fazla kontrole sahip olmamıştı. Ancak Sebte'deki olaylar, dramatik görüntülerin en iyi istatistiklerden bile daha etkili olduğunu açıkça gösterdi. Çıkardığımız derslerden biri de budur" dedi.

"İnsanlar, Schengen bölgesine girmeyi başaramadı"

Yaşananların bazı aktörlerin masum insanların güvenliğini ve hatta hayatlarını umursamadığını ortaya koyduğunu söyleyen Brunner, "Komisyon olarak ilk andan itibaren İspanya'ya hem mali hem de operasyonel destek teklif ettik. Bu destek, Sebte'deki dış sınırın korunmasını güçlendirmek, geri dönüşleri desteklemek ve Avrupa Birliği'ne yönelik hareketleri önlemek amacıyla sağlanacak acil mali yardımı da içeriyor. Kurumlarımızın desteğine gelince, Frontex mevcut durumda Sebte'de 30'dan fazla personelle sahada. Avrupa'nın bu sınavı kesinlikle geçtiğini düşünüyorum. İnsanlar, Schengen bölgesine girmeyi başaramadı ve sınırdaki güvenlik sorunu, hızlı bir şekilde çözüldü" dedi.

Brunner, Sebte'de yaşanan krizin suç örgütlerinin faaliyetleri ve dezenformasyon sonucu ortaya çıktığını söyledi. Brunner, "70 binden fazla kişi, suç örgütü olan insan kaçakçılığı ağlarının ve sosyal medyadaki dezenformasyonun teşvikiyle birkaç saat içinde sınırı geçti. Dış sınırımızın bütünlüğü ciddi bir baskı altına girdi" dedi.

"İspanya Sebte'ye girenlerin neredeyse tamamının artık geri döndüğünü bir kez daha teyit etti"

Olaylarda 75 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Brunner, "Suçlular insanları tehlikeli yolculuklara gönderdiği için aileler sevdiklerini bir daha asla göremeyecek. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bugün, gelecekte bu tür olayların nasıl önlenebileceğini de görüştük. İspanya bugün Sebte'ye girenlerin neredeyse tamamının artık geri döndüğünü bir kez daha teyit etti. İnsanlar Sebte'ye İspanya ana karasına ve kıta Avrupası'na geçmedi. Schengen bölgesinin bütünlüğü korundu" dedi.

Bu durumun İspanya ve Fas ile yakın iş birliğinin sonucu olduğunu kaydeden Brunner, "Şu anda Fas ile stratejik ve kapsamlı bir ortaklık anlaşmasını müzakere ediyoruz. Göç konusu, bu anlaşmanın temel unsurlarından biri olacak" dedi.

"Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor"

Basın toplantısında Fas'ın Sebte'de yaşananlar konusunda bir sorumluluğu olup olmadığı yönündeki bir soruya Brunner, "Bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla insan ve göçmen kaçakçıları tarafından yapılan bir araçsallaştırma söz konusuydu. Bundan eminiz" cevabını verdi.

İspanyol Bakan Marlaska'nın Sebte'deki durumun kontrol altına alınmasında Fas'ın önemli rol üstlendiğini açıkladığını da ifade eden Brunner, "İspanya'da konuya ilişkin bir soruşturma devam ediyor. Bu nedenle şu aşamada daha fazla yorum yapamam" dedi.

"Hiç kimsenin AB'ye geçmemesini sağlamak öncelikle İspanya'nın sorumluluğu"

Brunner, "Hiç kimsenin Avrupa Birliği'ne geçmemesini sağlamak öncelikle İspanya'nın sorumluluğudur. Bakan Marlaska bugün yaptığı açıklamada bunu teyit etti" dedi.

AB'nin hem İspanya'yı hem de Fas'ı desteklemeye hazır olduğunu da ifade eden Brunner, "İspanya'ya sunabileceğimiz destek hakkında görüşmelerimiz devam ediyor. Her zaman destek vermeye ve yardım etmeye hazırız. Bütün üye devletler de İspanya'ya destek verilmesi konusunda mutabık" dedi.

Sebte'ki durum hakkında Rus aktörler tarafından yayımlanan 2 binden fazla sahte haber ve 6 binden fazla sahte sosyal medya paylaşımı yapıldığı iddiasına ilişkin bir soruya Brunner, böyle bir değerlendirme yapmak için henüz erken olduğu cevabını verdi. Brunner, "Daha önce bahsettiğim gibi göçmen kaçakçıları ve insan tacirleri tarafından bir araçsallaştırma söz konusuydu. Şimdi ayrıntıları ve müdahaleyi gerçekleştiren kişilerin kimliğini araştırmak, Avrupa Dış Eylem Servisi ve Europol'ün görevi" ifadelerini kullandı.

Olaylarda insan kaçakçılarının rolünü bildiklerini ifade eden Brunner, diğer iddialar konusunda kapsamlı değerlendirmelerin sonuçlarını beklemek gerekeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı