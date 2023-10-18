AB Komisyonu Başkanı İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı kınayarak, sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamayacağını belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırının sonuçlarını "yıkıcı" olarak nitelendirdi.

Osmani, X sosyal medya hesabından İsrail'in saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Osmani, paylaşımında " Gazze'deki bir hastanenin bombalanmasının ardından kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin insan hayatındaki sonuçlarını görmek yıkıcı." ifadelerine yer verdi.???????

Masum hayatların korunması gerektiğine dikkati çeken Osmani, "Ne yazık ki, herhangi bir çatışmada en çok zarar görenler her zaman siviller oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.