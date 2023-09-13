AB Komisyon Üyesi Konuşma Sırasında Örgü Ördü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in her sene yaptığı ve büyük önem atfedilen "Birliğin Durumu" konuşması sırasında AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'un örgü örmesi dikkati çekti.

Von der Leyen, sabah saatlerinde Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Johansson'un, von der Leyen'i dinlerken örgü örmesi, sosyal medyada "kendi ekibi bile konuşmasına dayanamadı" yorumuna neden oldu.

Her yeni yasama yılının başında yapılan, AB'nin yürütme organı niteliğindeki Komisyonun, bir yıllık icraatları ve gelecek yıl için önceliklerinin anlatıldığı konuşma, bir saat civarı sürdüğü için sıklıkla eleştiriliyor.

Von der Leyen'in konuşması sırasında daha önce Johansson'un yanı sıra AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager'in de örgüsünü ördüğü görülmüştü.