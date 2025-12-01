AB Dış Politika Temsilcisi Kaja Kallas: Diplomasi Açısından Belirleyici Bir Hafta

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesine ilişkin görüşmeler ile ilgili olarak, "Bu hafta diplomasi açısından belirleyici olabilir" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Bugünkü savunma bakanları toplantısının iki ana konusunun Ukrayna'ya destek ve Avrupa'nın savunma hazırlığı olacağını ifade eden Kallas, " Rusya'nın barış istemediği açık. Bu nedenle Ukrayna'yı olabildiğince güçlendirmemiz gerekiyor ki bu oldukça zor dönemde kendilerini savunmaya hazır olabilsinler" dedi.

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış görüşmelerine de değinen Kallas, "Bu hafta diplomasi açısından belirleyici olabilir. Dün ABD'deki görüşmelerin zorlu ama yapıcı olduğunu duyduk. Sonuçlarını henüz bilmiyorum ancak bugün Ukrayna Savunma Bakanı ve ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı ile konuşacağım" dedi.

"Ukraynalılar, ABD'de yalnızdı"

"ABD'lilerin Ukrayna için iyi bir çözüm bulabileceğine inanıyor musunuz" şeklindeki soruya Kaja Kallas, "Ukraynalılar orada yalnız. Eğer yanlarında Avrupalılar da olsaydı çok daha güçlü olurlardı. Ama Ukraynalıların kendi haklarını savunduklarına inanıyorum" şeklinde cevap verdi.

Müzakere masasında Ukrayna'nın elini güçlendirmek için neler yapılabileceğine ilişkin bir soruya Kallas, "Yaptığımız iki şey. Birincisi, Rusya üzerinde gerçekten baskı oluşturmak. Daha ileri yaptırımlar ve Rusya'nın çok korktuğu Tazminat Kredisi. Diğeri ise Ukrayna'ya askeri, finansal ve insani destek vermek. Böylece pozisyonlarını koruyabilir ve Rusya'dan daha uzun dayanabilirler" diye konuştu.

"Tazminat Kredisi" konusunda Belçika'nın endişelerine ilişkin bir soruya bu endişelerin meşru olduğu şeklinde cevap veren Kallas, "Diğer tüm ülkeler, bu riskleri paylaşmaya istekli olduklarını açıkladı. Bu meseleleri tartışıyoruz. Söylediğim gibi, aralık ayındaki konsey toplantısından Ukrayna'nın finansmanı konusunda sonuç almadan ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın daha önce işgal ettiği tüm ülkeler risk altında"

Daha önceki bir açıklamasında Ukrayna değil, Rus ordusuna üst sınır getirilmesi gerektiği yönündeki ifadeleri hatırlatılan Kallas, "Genel olarak, egemen ülkelerin ordularının ne kadar büyük olacağına dair karara karışmamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Fakat benim söylemek istediğim şuydu; eğer hiçbir ülkeyi işgal etmemiş olan Ukrayna'nın ordusuna baskı uygulanacaksa, o zaman Rus ordusuna da baskı uygulanmalıdır. Çünkü Rus ordusu herkes için bir risktir. Sadece Avrupa ülkelerini kastetmiyorum. Eğer son bir asır içerisinde Rusya tarafından işgale uğramış 19 komşu ülkeye bakarsanız, Rus ordusunun büyük olduğu durumda bunların tamamı risk altındadır. Askeri bütçeleri şu anki kadar büyük olursa, bunu yeniden kullanmak isteyeceklerdir" dedi. - BRÜKSEL