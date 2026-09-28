AB Dış Politika Şefi Kallas, Rusya'nın daha fazla sabotaj planladığını söyledi

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Kaja Kallas, "İstihbarat verileri, Rusya'nın daha fazla sabotaj eylemi planladığını gösteriyor. Rusya, toplumlarımızı bölerek ve korkutarak Ukrayna'ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalışıyor ve demokrasimize yönelik saldırı planlıyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Toplantıda Avrupa'nın savunma hazırlık durumu ve Ukrayna'ya desteği ele alacaklarını belirten Kallas, "Gördüğünüz üzere sivillere yönelik saldırılar yeniden yaşandı. Dolayısıyla Ukrayna'nın acilen hava savunmasına ihtiyacı var. Stoklarında bu sistemler bulunan ülkelere çağrımızı yineliyoruz. Ellerindekileri Ukrayna'ya nasıl verebileceklerini değerlendirmeliyiz. Böylece kendi stoklarını, üretilecek yeni Patriot füzeleriyle yenileyebilirler" dedi.

Macaristan vetosunun aşılması ve üye ülkelerin paylaşım konusunda uzlaşmasıyla Avrupa Barış Fonu'nun (EPF) önündeki engelin de nihayet kaldırıldığını ifade eden Kallas, "Artık ortak tedarike ayrılacak bir milyarlık kaynak da var. Üye devletleri birlikte çalışmaya teşvik etmemiz gerekiyor. Ayrıca fondan ödeme alacak üye devletlerin bir çoğu şimdiden bu parayı Ukrayna'ya vereceklerini açıkladı" dedi.

Toplantıda AB'deki hibrit saldırıları da görüşeceklerini ifade eden Kallas, "Bu saldırılara karşı sınır stratejisini görüşeceğiz. Ayrıca bir acil durum protokolü önereceğiz. Yani silahlı saldırı eşiğinin altında kalan tüm durumlarda, Avrupa Komisyonu, üye devletler ve Avrupa Dış Eylem Servisi ile nasıl birlikte hareket edebileceğimizi, farklı düzeylerde hangi araçları kullanabileceğimizi ele alacağız. Bu öneriyi sunacak ve görüşeceğiz" diye konuştu.

"Rusya'nın askeri sanayi kompleksini ve mali kaynaklarını hedef alıyoruz"

Rusya'ya yönelik baskıyı artırmanın gerektiğini de ifade eden Kallas, "Yaptırım listelerine yeni eklemeler öneriyoruz. Rusya'nın askeri sanayi kompleksini ve mali kaynaklarını hedef alıyoruz. Çünkü bu savaşın sona ermesini istiyoruz" dedi.

Yaptırım listeleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Kallas, "Üye devletlerin önerdiği her kişi ve kuruluş için sağlam gerekçeler bulunup bulunmadığını incelememiz gerekiyor. Önerdiğimiz yaptırımlar, yargı denetimine tabi tutulduklarında mahkemede de geçerliliğini koruyabilmeli. Bu nedenle süreç zaman alıyor" şeklinde konuştu.

Kallas, Rusya'nın saldırması durumunda AB'nin hazırlıklı olup olmadığı şeklindeki bir soruya, "Elbette, daha dayanıklı olmak için daha fazla adım attığımızı anlamak önemli. Üye devletler toplamda GSYH'lerinin yüzde 2,2'sini savunmaya ayırıyor. Bu da caydırıcılık sağlıyor" diye cevap verdi.

"Tetikte olmalıyız"

Açıklamalarının devamında AB Yüksek Temsilcisi, "Ancak tetikte olmalıyız. İstihbarat verileri, Rusya'nın daha fazla sabotaj eylemi planladığını gösteriyor. Rusya, toplumlarımızı bölerek ve korkutarak Ukrayna'ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalışıyor ve demokrasimize yönelik saldırı planlıyor. Akıllarındaki hedeflerden biri bu. Bu tehditlere karşı durabilmek için bizim de bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Ayrıca istihbarat elde ettiğimizde bu saldırılar gerçekleşmeden önce harekete geçebilmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Hava savunma füzelerinin üretiminin ihtiyacı karşılamaması konusunda endişeli olduklarını da söyleyen Kallas, "Çünkü herkesin daha fazla hava savunmasına ihtiyacı var. Orta Doğu'ya ve Ukrayna'ya baktığımızda, herkesin daha fazlasına ihtiyaç duyduğu çok açık. Ancak stoklarımızda yeterli miktarda bulunmuyor. Bazı ülkelerin elinde var. Bu nedenle mevcut stokların şimdi kullanıma sunulması ve daha sonra üretimle yenilenmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı