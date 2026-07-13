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AB'den Moldova'ya 120 milyon euroluk hava savunma desteği

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Avrupa Birliği, Moldova'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek için Avrupa Barış Fonu kapsamında 120 milyon euro ek yardım sağlayacağını duyurdu. Toplam destek 317 milyon euroya ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Moldova'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Avrupa Barış Fonu (EPF) kapsamında 120 milyon euroluk yardım sağlanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı savunma kapasitesini güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, Moldova'nın hava savunma kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir destek paketi açıkladı. AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Moldova Silahlı Kuvvetleri'ne Avrupa Barış Fonu (EPF) kapsamında 120 milyon avroluk yardım sağlanacağı bildirildi. Açıklamada, "Söz konusu destek, Moldova Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulmak üzere orta menzilli bir hava savunma sisteminin finansmanını sağlayacak. Bu yardım, hava gözetleme ve hava savunma alanlarında daha önce EPF kapsamında sağlanan desteklerin tamamlayıcısı olacak. Bu destek, Moldova Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel etkinliğini artırmasına ve böylece sivilleri daha iyi korumasına katkı sağlamaya devam edecek. Yeni destek paketiyle birlikte Avrupa Barış Fonu kapsamında AB'nin Moldova'ya yönelik toplam desteği 317 milyon avroya ulaşacak" denildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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