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AB, Batı Balkan ülkeleriyle iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor

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AB liderleri, Batı Balkan ülkeleriyle iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Batı Balkan ülkelerinin AB perspektiflerini teyit etmek ve iş birliğini artırmak istediklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Batı Balkan ülkeleriyle iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

AB liderleri, Brüksel'de Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan liderleri ile bir araya geldi. AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde bölge ülkelerinin birliğe katılım süreçleri masaya yatırıldı.

Çarşamba akşamı zirvenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Batı Balkanlar, Avrupa'nın bir parçasıdır. Batı Balkanlar'daki altı ülkenin AB perspektiflerini burada tekrardan teyit etmek ve her alanda iş birliğini güçlendirmek istiyoruz" dedi.

AB'nin genişlemeye ilişkin nihai kararını beklemeksizin Batı Balkan ülkelerinin AB'ye yaklaştırılmasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Michel, birliğin bu çerçevede hem ülkeler arasında iş birliğini artıracak hem de bölgeyi AB'ye yaklaştıracak bir strateji benimsediğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelere bir an önce başlamak istediklerini, Bosna Hersek ile müzakerelerin ise bu ülkenin gerekli kriterleri yerine getirmesiyle başlamasını öngördüklerini söyledi.

Von der Leyen, Karadağ'da yeni hükümetin AB'ye üyelik sürecine geri dönüş konusunda yeni bir ivme yakalandığını, Kosova ve Sırbistan'dan ise AB ara buluculuğundaki diyalog sürecindeki taahhütlerini yerine getirmelerini beklediklerini ifade etti. Von der Leyen, "Kosova ve Sırbistan, Ohrid Anlaşması ile bu sene önemli adımlar attı. Şimdi, bu anlaşmanın uygulanması gerekiyor. Kosova'nın kuzeyindeki gerilimin düşmesi, özellikle de araç plakaları, elektrik kullanımına ilişkin düzenlemeler ve erken yerel seçim hazırlıklarına ilişkin gerilimlerin düşmesi oldukça memnuniyet verici" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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