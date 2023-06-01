AA'dan İmamoğlu'na 100 bin liralık tazminat davası

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin gerçekleştiği 14 Mayıs gecesi "Biz öndeyiz. AA'ya aldanmayın, onlar yalancı insanlardır" diyerek ajansı suçlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Anadolu Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası açtı. Ajans avukatlarının Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde, İmamoğlu'nun asılsız iddia ve paylaşımlarla alenen hakaret ve halkı tahrik ederek Anadolu Ajansı'nı hedef gösterdiği ve itibarına saldırıda bulunduğu belirtildi.

100 BİN LİRALIK MANEVİ ZARAR

İmamoğlu'nun açıklamaları nedeniyle bazı abonelerin Anadolu Ajansı ile iş birliğini sonlandırdığı belirtilen dilekçede, ajansın ticari zarara uğradığı vurgulandı. Dilekçede İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından sosyal medyada ajansı hedef alan hakaret içerikli birçok paylaşım yapıldığı belirtildi, bunun da manevi zarara yol açtığı ifade edildi. AA, manevi zararlarının tazmini için Ekrem İmamoğlu'dan 100 bin liranın tahsilini istedi.

SÖZLÜ VE FİİLİ SALDIRI

Dilekçede, AA çalışanlarının seçim günü saldırılarla karşı karşıya kaldığı belirtildi. İmamoğlu'nun "gerçek dışı" ve "provokatif" söylemleri nedeniyle sahada görev yapan AA çalışanlarının töhmet altında kaldığı vurgulanan dilekçede, İBB Başkanının açıklamaları üzerine sandık başında veri toplayan bazı AA çalışanlarının sözlü ve fiili saldırıya uğradığı ifade edildi.

"ÖNDEYİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM genel seçimlerinin yapıldığı 14 Mayıs gününe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu Ajansı'nı hedef alan sözleri damgasını vurmuştu. İBB Başkanı İmamoğlu, oyların sayımı sürdüğü sırada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte kameraların karşısına geçmiş, AA verilerinin aksine Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışı önde götürdüğünü açıklamıştı. AA verilerinin doğru olmadığını ifade eden İmamoğlu "Öndeyiz, kazanıyoruz. AA'ya aldanmayın, onlar yalancı insanlardır" ifadelerini kullanmıştı.

TAZMİNAT GELİRİ SEMPOZYUMA HARCANACAK

AA yönetimi Ekrem İmamoğlu'ndan elde edeceği tazminat tutarını, ileride düzenlenmesi planlanan Yalan ve Dezenformasyonla Mücadele sempozyumunun masraflarını karşılamak için kullanacak.