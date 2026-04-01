TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti Açıklaması
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdiğiniz azim, mücadele ve inanç milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."