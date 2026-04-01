TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti Açıklaması

Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalini kazanarak turnuvaya katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti ve başarıları için iyi dileklerde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdiğiniz azim, mücadele ve inanç milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

