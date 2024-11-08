Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bu paket, Türkiye'nin hukuk sisteminde geniş kapsamlı değişiklikler yapmayı hedefliyor. 9. Yargı Paketi, vatandaşların adalete erişimini artırmak, yargının işleyişini daha etkili ve hızlı hale getirmek, temel hak ve özgürlükleri korumak adına çeşitli yenilikler getiriyor.Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler? Detaylar haberimizde...

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 9. Yargı Paketi'ndeki maddelere göre,

TMSF'nin kayyum atama yetkisi uzatılacak.

Hakaret suçuna ilişkin ön ödeme, uzlaştırma ve zamanaşımı düzenlemeleri.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatına çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Uzlaşma teklifine cevap verme süresi üç günden yedi güne çıkarılmaktadır.

Uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma koşulu getirilmektedir.

AYM'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler de yargı paketinde olacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler.

Hak arama özgürlüğünün daha etkin şekilde kullanılabilmesine yönelik düzenlemeler.

Cezasızlık algısı ortadan kaldıracak infaz düzenlemeleri. (Taslaktan çıkarıldı)

Tekerrür hükümlerinde değişiklik. (Taslaktan çıkarıldı)

4-4 ceza indirimi. (Taslaktan çıkarıldı)

Ceza adaletinin sağlanması hedefi.

20 yıl ve üzeri kıdeme sahip hukukçulara sınavsız arabuluculuk.

Uzlaşma görüşmelerinde tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası yolu.

Evli kadınların kendi soyadlarını veya iki soyadı kullanabilmeleri.

Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar.

TMSF'nin kayyum atama yetki süresinin uzatılması.

Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi gibi başlıklar bulunuyor.