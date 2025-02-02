9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı

İktidar muhalefetin erken seçim çağrılarına kapıları kapatırken, araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerin sonuçları gelmeye devam ediyor. MDRaporlar, son olarak AREA, ASAL, HBS, ORC, Özdemir, SER Araştırma, Pi-Ar, Vesam, Yöneylem'in aralarında bulunduğu 9 şirketin anket sonuçları paylaştı.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Sonuçlara göre AK Parti yüzde 30,6 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki CHP'nin oy oranının ise yüzde 29,8 olduğu görüldü.

AK Parti yüzde 30,6 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin yüzde 29,8 ile ikinci parti olduğu görüldü.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:

DEM Parti: Yüzde 9,1

MHP: Yüzde 8,7

Zafer Partisi: Yüzde 5,3

İYİ Parti: Yüzde 5,0

YRP: Yüzde 4,2

AP: Yüzde 1,7

TİP: Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 3,9

Partilerin oy değişimleri ise şöyle: