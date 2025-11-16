Haberler

7. Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı Taşkent'te Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bölgesel iş birliği ve ortak projeler ele alınacak. Azerbaycan, toplantıda İstişare formatına tam üye olarak kabul edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde başkent Taşkent'te düzenlenen 7. Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı başladı.

Özbekistan Orta Asya liderlerini ağırlıyor. Başkent Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde yapılan 7. Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı başladı. Bölgesel iş birliği ve ortak projelerin hayata geçirilmesinin ele alınacağı toplantıda, liderlerin bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev toplantıda yaptığı konuşmada, katılımcı ülke liderlerinin kararıyla Azerbaycan'ın İstişare formatına tam teşeküllü üye olarak kabul edildiğini duyurdu. Mirziyoyev, Azerbaycan'ın bu formata katılımını "Ortak tarihle, akrabalık bağlarıyla, manevi ve kültürel yakınlıkla birbirine sıkı sıkıya bağlı halkların çıkarlarına tamamen uygundur" ifadeleriyle vurguladı.

Toplantıya, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı.

Toplantı sonucunda bir dizi kararların alınması bekleniyor. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
A Milli Takımımıza İsmail Yüksek'ten kötü haber

Tam maç biterken bu olmadı! Millilerimize dev maç öncesi kötü haber
Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler

Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.