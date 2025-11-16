7. Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı Taşkent'te Başladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde başkent Taşkent'te düzenlenen 7. Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı başladı.

Özbekistan Orta Asya liderlerini ağırlıyor. Başkent Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde yapılan 7. Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı başladı. Bölgesel iş birliği ve ortak projelerin hayata geçirilmesinin ele alınacağı toplantıda, liderlerin bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev toplantıda yaptığı konuşmada, katılımcı ülke liderlerinin kararıyla Azerbaycan'ın İstişare formatına tam teşeküllü üye olarak kabul edildiğini duyurdu. Mirziyoyev, Azerbaycan'ın bu formata katılımını "Ortak tarihle, akrabalık bağlarıyla, manevi ve kültürel yakınlıkla birbirine sıkı sıkıya bağlı halkların çıkarlarına tamamen uygundur" ifadeleriyle vurguladı.

Toplantıya, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı.

Toplantı sonucunda bir dizi kararların alınması bekleniyor. - TAŞKENT