Haberler

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanlığına 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Karma Komisyona havale edildi. Dosyalar arasında CHP'li vekiller ve Yeni Yol Partili vekil yer alıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında daha önce 3 dosya bulunuyor.

TBMM Başkanlığına 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.

CHP Grup Başkanı Özel hakkında daha önce Komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

İnanılmaz! Bursaspor dünyaca ünlü golcüyü resmen kadrosuna kattı

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur yeniden gündeme geldi

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı, babası yeniden gündeme geldi
13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı

Böyle anne olmaz olsun! Evladına yaptıkları vicdanları sızlattı

Meksika'yı 7,3 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami uyarısı yapıldı

Orta Amerika 7.3'lük depremle sarsıldı: Tsunami uyarısı yapıldı
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı