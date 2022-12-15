6 YAŞINDAKİ KIZIN EVLENDİRİLMESİ: ADLİYE ÖNÜNDE DESTEK AÇIKLAMASI

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava kapsamında adliyeye sevk edilen Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel destek için adliye önünde toplanan grup açıklama yaptı.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava kapsamında adliyeye sevk edilen Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel destek için adliye önünde toplanan grup açıklama yaptı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin davada gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Gümüşel ve İstekli'ye destek için yaklaşık 50 kişi adliye önüne geldi.

Mahmut Efendi cemaatinin üyesi olduğunu belirten Recep Konuk grup adına açıklama yaptı.

Konuk, "Yaklaşık 2 yıl önce yargıya intikal etmiş bir olayın, azgın azınlığın baskılarıyla pompalamasıyla birlikte şu an hocalarımızın derdest edilip, tutuklamaya döndürülmesini esefle kınadığımızı buradan arz ediliyorum. Henüz yargı sürecinde olan bir konuyu atılan iftiralarla birlikte özellikle Yusuf hocamıza karşı bu şekilde gözaltına alınıp, tutuklamaya sevk edilmesini anlam veremediğimizi kamuoyuna açıklamak istiyoruz. Buradan tüm Türkiye'deki vicdanlara sesleniyorum. Bir takım iftiralarla, baskılarla olayı bu şekilde tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Bu filmi daha önce izlettiler. Kötü yolda olan bir kadına o giysi giydirildi ve bu tüm Türkiye'ye sunuldu. Bunun algı operasyonu olduğunu görüyoruz. İnşallah bu zamanlar ortaya çıkacaktır" dedi.