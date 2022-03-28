6 parti lideri, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için formülünü belirledi

Güçlendirmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metni'ni imzalayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün akşam ikinci kez bir araya geldi.

5 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Ahlatlıbel'de yapılan ilk görüşmeden yaklaşık 1,5 ay sonra gerçekleşen ikinci buluşma dün akşam saat 19.40'da başlayıp saat 00.30'a kadar sürdü. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından altı parti ortak bir yazılı açıklamaya da imza attı.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BİR ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURDUK"

Seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen metinde "Seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu oluşturduk" denilirken, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ekonomik kırılganlıkları ciddi biçimde artmıştır" ifadelerine yer verildi.

SEÇİM İÇİN FORMÜL HAZIR

Fikret Bila'nın yazısında yer alan bilgiye göre liderlerin toplantıdaki ana gündem maddelerinden biri de cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir yol izleneceği oldu. Bununla ilgili de fikir alışverişinde bulunan liderler, ortak bir aday çıkarılması ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda kazanılması için birlikte çaba gösterme fikri üzerinde mutabık kaldı. HDP'nin de ortak tek aday ve ilk tur formülünü desteklediği öğrenildi.