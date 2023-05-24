Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile görüşmesi, bakanların ziyaretleri ve siyasi parti liderlerinin programları gibi konuların yer aldığı 6 Nisan 1920 tarihli gündem.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek, Ülkücü Kanaat Önderleri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Etiler Huzurevi'ni ziyaret edecek, Bebek ve Alibeyköy'de esnaf ziyaretinde bulunacak, Eyüpsultan'da Kadın ve Gençlik Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00/15.30/16.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kadıköy'de ittifak partileri ilçe başkanlarıyla kahvaltı yapacak, Ataşehirli kadınlarla buluşacak, Prestij Caddesi'ni ziyaret edecek, Kars, Ardahan, Iğdır Hemşehri Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/15.00/18.00/19.00)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Manyas, Gönen ve Susurluk ilçelerinde halk buluşmalarından sonra Balıkesir merkezde şehir turu yapacak, esnaf odalarıyla bir araya gelecek, Gündoğan Mahallesi'nde mitinge katılacak.

(Balıkesir/12.00-21.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytinburnu'nda gençlerle buluşacak, Esenler'de seçim irtibat bürosunu ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00/15.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pendik Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/20.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Riva'da Cumhur İttifakı parti yöneticileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski ve yeni oto galericiler sitesi (Otokoop), Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi ile Küçükbalıklı Mahallesi'ni ziyaret edecek.

(Bursa/12.00/13.00/16.00/18.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Beşenli Mahallesi seçim bürosu, AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanlığı ve AK Parti Pazarcık ilçe seçim bürosuna ziyarette bulunacak.

(Kahramanmaraş/10.30/13.30/17.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.

(Trabzon/12.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistiklerini, reel kesim güven endeksini ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci devam ediyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenecek Büyük Türkiye Yüzyılı Paneli'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor yarı final rövanş maçıyla belli olacak.

(İstanbul/20.30)

2- TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off 1. tur maçları yapılacak.

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