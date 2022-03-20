6 muhalefet lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 3. kez bir araya gelecek

Geçtimiz şubat ayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri bir araya gelmiş, 28 Şubat tarihindeki ikinci görüşmelerinde ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza atmışlardı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir sonraki görüşmesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

ALİ BABACAN EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kulisleri hareketlendiren bilgilere göre söz konusu 6 partinin lideri 27 Mart'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya gelecek. Üçüncü buluşmadan önce liderler, yapacakları telefon görüşmeleriyle çalışma yemeğinde ele alınacak gündem maddelerini netleştirecek. Genel başkan yardımcılarından oluşan altı kişilik komisyon da liderler arasındaki koordinasyonu ve iletişimi sağlayacak. Liderlerin buluşması öncesi söz konusu komisyon bir toplantı yapacak.

GÜNDEM MADDESİ YENİ SEÇİM YASASI

Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre; altılı lider masasının ana gündem başlığını AK Parti ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu ve önümüzdeki hafta komisyon görüşmeleri gerçekleştirilecek yeni Seçim Kanunu teklifi oluşturacak. Liderler, Cumhur İttifakı ortaklarının önerdiği ittifak sisteminde milletvekili paylaşımı hesabını değiştirip, her seçim bölgesinden çıkacak milletvekilliklerinin ittifak yerine partilerin kendi oyları dikkate alınarak dağıtılması öngören sistemin sahaya olası yansımalarını, yürüttükleri simülasyon çalışmalarının sonuçlarını da dikkate alarak değerlendirecek.

İŞBİRLİĞİ ALANLARI KONUŞULACAK

Liderlerin masasındaki gündem maddeleri arasında; "geçiş sürecinin yol haritası" ve "sonraki bir aşamada olası bir ittifak olursa bunun temel ilke ve değerleri" başlıklarının da olması bekleniyor. Liderler, bundan sonraki yeni işbirliği alanlarını da konuşacak. Liderlerin 27 Mart toplantısında alacakları kararlar doğrultusunda, işbirliği yapan 6 parti arasında yeni kurullar ve alt komisyonlar oluşturulabileceği belirtiliyor.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILACAK

Parti kurmayları tarafından 27 Mart buluşması için "Bundan sonraki süreçte yapılacak işler ve konuşulacak gündem başlıklarının startını verecek toplantı" olarak değerlendirmesi yapılıyor. 12 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve altılı işbirliğinin resmileştiren ilk buluşmada olduğu gibi, 27 Mart toplantısının ardından da bir ortak açıklama yapılabileceği ifade ediliyor.

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