6'lı masayı hedef alan pankart Erdoğan'ı mest etti: Benim Ordulum böyle haddini bildirir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında gözüne takılan bir pankarta kayıtsız kalamadı. "Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme" yazılı pankartı işaret eden Erdoğan, "Benim Ordulum böyle işte. Haddini bildirmekse bildirir." ifadelerini kullandı.
Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin tolu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting sırasında asılı bir pankart üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı. Yaklaşık 3 buçuk yıldır Ordulular ile bulaşamadığını kaydeden Erdoğan, "Ordu'yu özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla muhteşem katılımla Ordu'da bizi özlemiş." dedi.
Erdoğan, "Ordu'yla beraber yol yürüdüğümüz müddetçe biz yorulmayız. Ülke ve millet sevdası yüreğimizde oldukça dünyaya sığmayız. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda olan Ordu'ya şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizi 2053 vizyonuna da sizlerle birlikte hazırlayacağız." şeklinde konuştu.
Miting sırasında gördüğü bir pankarta dikkat çeken Erdoğan, "Karşımda bir pankart var. 'Fındık dalda tekleme, Altılı masa Ordu'dan oy bekleme.' Benim Ordulum böyle işte. Haddini bildirir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen yıl dünyanın 122 ülkesine 2 milyar 300 milyona yakın bedelle fındık sattık. Ordu üretim alanı rekolte ile ülkemiz fındığının 3te 1ini gerçekleştiriyor. İktidara geldiğimizde alım fiyatı 1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu bahçe bakımsız kalmıştı. Şimdi 3 doların üzerine çıkardık. Geçen yıl dünyanın 122 ülkesine 2 milyar 300 milyona yakın bedelle fındık sattık. Ordu üretim alanı rekolte ile ülkemiz fındığının 3te 1ini gerçekleştiriyor. İktidara geldiğimizde alım fiyatı 1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu bahçe bakımsız kalmıştı. Şimdi 3 doların üzerine çıkardık. 2022 alım sezonunda kabuklu fındığa kg başına alan destekli olarak Levant ve Giresun kalite ortalamasını 54 lira olarak açıkladık."