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6'lı masanın ortaklarından Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık yaktı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı adaylığı için Abdullah Gül'ün şartlara daha uygun olduğunu savunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Abdullah Bey'in bir tecrübesi var. Bu konudaki tavrı da net. Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem" dedi.

Partilerin seçim çalışmaları devam ederken 6'lı masadaki siyasi liderlerin ortak aday olarak kimi gösterecekleri belirsizliğini koruyor. Adaylıkla ilgili birçok isim gündeme gelirken konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

TV5'de Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Gündem Türkiye'ye konuk olan Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak aktığını ifade etti. Gül'ün 6'lı masanın adayı olabileceğini belirten Karamollaoğlu, "Bugün Abdullah Bey'in böyle bir intibah doğuracak adımlar atması, bence menfii değil müsbet bir şeydir, düşünülür. Abdullah Bey'in de bir tecrübesi var. Bu konudaki tavrı da net. Geçen sefer 'İttifak olursa aday olabilirim' demişti. Adaylığı konusu da gündeme gelebilir, bunu garipsemem." ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz dönemde Gül'ün aday olmasını kendisinin teklif ettiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, "Geçen sefer Abdullah Bey'in adaylığını ben teklif etmiştim ve kabul görmüştü. Ancak o günkü şartlar altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler olduğu için başta Meral Hanım olmak üzere, bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu" şeklinde konuştu.

Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün adaylığının gündeme gelmesine ilişkin tartışmalarla ilgili "Sayın Gül benim arkadaşım, kendisi ile ilgili olumsuz bir düşünceye sahip değilim. Ama o günün şartlarında Sayın Erdoğan'ın yıkılmaz armada olduğu dönemde atacağı adımların hesaplanması gerektiğine inandım. Bunun da doğru olduğuna bugün dahi inanıyorum" demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Temel Karamollaoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Ahmet AKGÜL:

6 = 0 matematikte çığır :)))

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Arda Sezen :

Karamanoğlu, Erdoğan’a muhalif gözükmeye çalışıp ittifaka girdi , bir nevi Erdoğan’ın temsilcisi olarak, kanımca tabi. Ve sonunda Gül bımbasını patlattı.

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Dogrucu:

gül aday olur ise oy vermeyi düşünmüyoruz o zaman mevcut olan devam etsin takkiye ne gerek var

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