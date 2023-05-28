6'lı Masa'ya alınmayan BTP lideri Hüseyin Baş'tan sitem dolu paylaşım

Seçim sürecinde 6'lı Masa'ya dahil olmak isteyen ancak bu talebi kabul görmeyen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Baş, yaptığı paylaşımda "Sahi masa neden genişlemedi?" şeklinde bir soru yöneltti.

Türkiye bugün sandık başına gitti. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanırken siyasilerden de peş peşe mesajlar gelmeye başladı. Konuyla ilgili paylaşım yapanlardan biri de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş oldu.

"SAHİ MASA NEDEN GENİŞLEMEDİ?"

Seçim sürecinde 6'lı Masa'ya dahil olmak isteyen ancak bu talebi kabul görmeyen Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sahi masa neden genişlemedi?" ifadelerine yer verdi.

İşte Hüseyin Baş'ın o paylaşımı;