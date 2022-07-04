6'lı masa toplantısına damga vurdu! İşte Meral Akşener'in 6 ayrı obje ile verdiği mesaj
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6 muhalefet partisi lideri dün akşam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde beşinci kez bir araya geldi. Toplantının en dikkat çeken noktası ise odada bulunan konsolun üzerindeki 6 obje oldu. Bu objelerden tencere halkı, zeytindalı barışı, kum saati iktidarın değişeceğine olan inancı temsil ediyor. Diğer objeler arasında ise Esma-ül Hüsna, İYİ kabartması ve Orhun Kitabeleri simgesi yer alıyor.
"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri beşinci buluşmayı dün akşam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde yaptı. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile hedefimiz, sadece yönetim sisteminin değil, topyekün hayatlarımızın değişmesidir. Milletçe hak ettiğimiz, 21'inci yüzyıla yakışır, mutlu ve refah içinde bir Türkiye'ye kavuşmaktır" denildi.
TOPLANTININ DİKKAT ÇEKEN 6 OBJESİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı toplantının en dikkat çeken noktası ise konsolun üzerinde yer alan objeler oldu.
Atatürk portresinin bulunduğu duvar önündeki konsolda bulunan 6 objenin anlamları ise bir hayli manidar. Halk TV'nin haberine göre objeler ve anlamları şu şekilde:
- Esma-ül Hüsna (Allah'ın isimleri)
- Orhun Kitabeleri (Türklerin ilk yazılı eseri sayılan taş yazıtlar)
- İYİ kabartması (İYİ Parti'nin adının eski Türk alfabesinde Kayı boyu ile benzerlik taşıyan kaligrafisi)
- Barışı simgeleyen zeytin dalı
- İktidarın gidişini ve halkı simgeleyen tencere.
- İktidarın değişeceğine işaret eden kum saati.