6'lı Masa'nın mutabakat metnini delen isim konuştu: Kendi irademle vurgulamak istedim

6'lı Masa'nın ortak mutabakat metninin açıklandığı toplantıda metnin dışına çıkarak "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Kendi iradesiyle metnin dışına çıktığını ifade eden Özlale, "Metnin ruhunda İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğimiz yazıyor zaten" diye konuştu.

Millet İttifakı'nın dün kamuoyu ile paylaştığı ortak mutabakat metninde İstanbul Sözleşmesi'nin olmaması dikkat çekmişti. İYİ Parti adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ise metnin dışına çıkarak "Uluslararası sözleşmelere geri döneceğiz çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ifadelerini kullanmış, büyük alkış almıştı.

SAADET PARTİSİ'NDEN İTİRAZ GELDİ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, yaptığı değerlendirmede, Özlale'nin kurduğu cümleyi kendi adına kurduğunu, ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söyledi. Kaya, "Altı partinin mutabık kaldığı metinler yazılı metinlerdir. Herhangi bir partilinin metin dışına çıkarak ortaya koyduğu görüşler sadece kendisini bağlar. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak bu konudaki yaklaşımımız mutabakat metinleridir. O sözler Ümit Bey'in kendi şahsi görüşüdür" dedi.

"METNİN RUHUNDA YAZIYOR ZATEN"

Saadet Partisi cephesinden gelen bu çıkış sonrası gözlerin çevrildiği Özlale ise konuk olduğu programda "İstanbul Sözleşmesi metinde yoktu. Metnin dışına çıkıp kendi irademle vurgulamak istedim. Metnin ruhunda İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğimiz yazıyor zaten. Metnin dışına çıktığım, kalbimle hareket ettiğim doğrudur. Vallahi pişman da değilim." ifadelerini kullandı.