6'lı Masa'dan kalktığı süreci anlatan Akşener, en büyük kırgınlığını paylaştı: Beni övmeye doyamayanlar, bir gün sonra çirkin sözlerle üzerime yürüdü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında 6'lı Masa'dan kalktığı ve geri döndüğü süreçte kendisi hakkında söylenenler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "Tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar, ertesi gün insan onuruna aykırı çirkin sözlerle üzerime yürüdü. Ben nasıl olur da göz kırparım? Nasıl olur da para alırım? Bunlar inciticiydi. Valla fırıldaklara kadar gitti iş. Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'nın adayını belirleneceği toplantının ardından kameralar karşısına geçerek kendilerine dayatılan Kılıçdaroğlu ismini kabul etmediklerini söylemiş ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu. Sonrasında Akşener'in masaya geri dönmesiyle birlikte 6'lı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu olarak açıklanmıştı.

"TUHAF BİR LİNÇ YEDİM"

O günlerde yaşananlara ilişkin katıldığı TV100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener, "Tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar, ertesi gün insan onuruna aykırı çirkin sözlerle üzerime yürüdü." ifadelerini kullandı.

"FIRILDAKLARA KADAR GİTTİ İŞ"

Hakkındaki iddialara sitem eden Akşener, "Ben nasıl olur da göz kırparım? Nasıl olur da para alırım? Benim en ufak bir para zaafım olsa burada oturur muydum? Bunlar inciticiydi. Buradan bizim çıkaracağımız sonuç şudur. Bu kutuplaşmanın, her yere şüphe ekmenin insanları ne hale düşürdüğüne dair bir ders çıkarmamız lazım. Valla fırıldaklara kadar gitti iş. Benim ihtiyacım yok fırıldaklık yapmaya. Bu dürüstlükte pat diye söylerim. O masadan ne aldım? Bana ne verilecek? Yok böyle bir şey. Bu ülkeye biz hakikaten fayda sağlamalıyız."

"SEÇİM SONUNA KADAR KIRGINLIKLARI BUZDOLABINA KİLİTLEDİM"

Akşener, hakkında söylenenler ve iddialarla ilgili "Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim" ifadelerini kullandı.