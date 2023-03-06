6'lı Masa'daki krize bir yorum da Yunan gazetesinden geldi: Erdoğan'a seçim hediyesi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıtarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması gündem yarattı. Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesi, Akşener'in resti sonrası yaşanan krizle ilgili olarak yapılan haberde, "Altı parti arasındaki felç edici tutarsızlık, Erdoğan'a seçim hediyesi" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu belirterek 6'lı Masa'dan ayrılmasının yankıları sürüyor. Dış basında da geniş yankı uyandıran krizle ilgili çarpıcı bir yorum da Yunan gazetesinden geldi.

"ERDOĞAN'A SEÇİM HEDİYESİ"

6'lı Masa'da yaşanan süreci "Altı parti arasındaki felç edici tutarsızlık, Erdoğan'a seçim hediyesi" olarak yorumlayan Kathimerini gazetesi "Türkiye'de muhalefet cephesi çatırdıyor. Erdoğan'a karşı koalisyonu oluşturan altı parti, farklılıklarını ortadan kaldırmazsa, Erdoğan'ın yükselişi belirleyici olacak" ifadelerine yer verdi.

"MUHALEFETTE ÇEKİŞME DEVAM EDİYOR"

Haberde muhalefet kanadıyla ilgili bir diğer yorum ise "Muhalefette cumhurbaşkanı adayı için iç çekişme devam ediyor. Kritik konulardaki vizyonlarını netleştiremiyorlar. Bu ikisi birleşince şansları zedeleniyor. Son aylarda kamuoyu Erdoğan'a dönüyor gibi görünüyor." şeklinde oldu.

NE OLDU?

Geçtiğimiz cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı. Akşener'in sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." dedi.

Bugün İYİ Parti dışındaki 6'lı Masa liderleri bir araya gelerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacak. Akşener ise masaya dönmesinin tek yolu olduğunu belirtip, "Bu seçimi kazanmak istiyorsak İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ile yola çıkmalıyız' dedim. Kılıçdaroğlu, milletin bu isteğini kabul ederse gurur yapmadan, hiçbir şey olmamış gibi o masaya geri dönerim" dedi.