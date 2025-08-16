56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı, yerel seçim haritası değişti

56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı, yerel seçim haritası değişti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra birçok il, ilçe ve belde yönetimi AK Parti'ye transfer oldu. Son olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanının transfer olmasıyla toplamda 56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bu transferlerle yerel seçim haritası değişti.

Türk siyasetinde hareketli günler yaşanırken Ak Parti, yeni katılımlarla gücünü artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 24. kuruluş yıl dönümünü kutlayan parti, yeni yaşında adeta gövde gösterisi yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu farklı il ve partilerden 9 belediye başkanı, AK Parti saflarına katıldı.

56 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra, aralarında CHP, DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve bağımsız isimlerin bulunduğu 56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bu sayının 24'ü Yeniden Refah, 14'ü bağımsız, 7'si CHP, 7'si İYİ Parti, 1'i Saadet Partisi, 1'i DEM Parti ve 1'i DEVA Partisi'nden oluşuyor.

YEDİ BÖLGEDEN KATILIM VAR

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre katılımlar Türkiye'nin yedi bölgesine yayıldı. Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elazığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak'tan çok sayıda belediye başkanı AK Parti'ye geçti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıSktgdn:

Sanki hakkıyla aldı, siyasi baskı ve haksız tutuklamalar ile aldı ama ilk seçimde tardumar olacak

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme68
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Demekki 56 cebellezi var korkularından geçmiş

yanıt7
yanıt4
Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Eyy akepe Milletin gözünde itibarın değiştimi yoksa dahadamı itici bi duruma düştün erken seçim yapta görelim

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Eyyyy Tayyip koy sandığı gör neticeyi

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaho:

Eskiden hiç değer vermedigimiz siyasetçileri düşününce,onların ne kadar nezaketli ve beyefendi olduklarını bilememişiz.Akp nın siyaseti getirdiği yer; halkın seçmediği , yetkiyi vermediği belediyeyi , şantajla , tutklama ile kayyumla ele geçirmek.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Kudurur şimdi samancılar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye

Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini

Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.