5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler

5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre, 5 ilin valisi değişti. Afyonkarahisar Valiliği'ne Nacik Aktaş, Uşak Valiliği'ne Serdar Kartal, Erzurum Valiliği'ne Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliği'ne Cevdet Atay, Hakkari Valiliği'ne ise İbrahim Taşyapan atandı.

  • Afyonkarahisar Valiliği'ne Uşak Valisi Nacik Aktaş atandı.
  • Uşak Valiliği'ne Serdar Kartal atandı.
  • Erzurum Valiliği'ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çok sayıda bakan yardımcısı değişirken; 5 ilin de valisi değişti.

5 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Öte yandan 5 ilin de valisi değişti. Afyonkarahisar Valiliği'ne Uşak Valisi Nacik Aktaş atanırken; Uşak Valiliği'ne ise Serdar Kartal atanadı.

Erzurum Valiliği'ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş atanırken; Baruş'tan boşalan Gümüşhane Valiliği görevine ise Cevdet Atay getirildi. Hakkari Valiliği'ne ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan atandı.

5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler

