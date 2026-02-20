5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çok sayıda bakan yardımcısı değişirken; 5 ilin de valisi değişti.

5 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Öte yandan 5 ilin de valisi değişti. Afyonkarahisar Valiliği'ne Uşak Valisi Nacik Aktaş atanırken; Uşak Valiliği'ne ise Serdar Kartal atanadı.

Erzurum Valiliği'ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş atanırken; Baruş'tan boşalan Gümüşhane Valiliği görevine ise Cevdet Atay getirildi. Hakkari Valiliği'ne ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan atandı.