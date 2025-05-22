41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti

ORC Araştırma'nın 17-20 Mayıs tarihleri arasında 41 ilde 4.220 katılımcıyla gerçekleştirdiği son kamuoyu yoklaması, Türkiye siyasetinde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Ankette CHP oy oranını yüzde 30,5'e taşıyarak birinci parti konumuna geldi. Ak Parti yüzde 28,2 ile ikinci sırada yer alırken, Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni MHP yüzde 7,5 oy oranıyla üçüncü sıraya yerleşti. DEM Parti ise yüzde 7,1'lik destekle dördüncü sırada konumlandı. Siyasi sıralamanın beşinci basamağında ise yüzde 4,4 oy oranıyla Zafer Partisi yer aldı.

İYİ PARTİ'DEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

6 sıraya kadar gerileyen İyi Parti, ankette yüzde 4,2 oy alırken, son yerel seçimde İYİ Parti yüzde 9 ile 4. parti olmuştu.

Anket sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 30,5

AK Parti: Yüzde 28,2

MHP: Yüzde 7,5

DEM Parti: Yüzde 7,1

Zafer Partisi: Yüzde 4,4

İYİ Parti: Yüzde 4,2

Saadet Partisi: Yüzde 4,0

Gelecek Partisi: Yüzde 3,1