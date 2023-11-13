32 ilde 'Narkogüç' operasyonunda 102 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli yapılan 'Narkogüç' operasyonunda suç örgütü lideri Jumakhan Ulus'un da aralarında bulunduğu 102 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

ANKARA merkezli 32 ilde yapılan 'Narkogüç' operasyonunda gözaltına alınan suç örgütü lideri Jumakhan Ulus'un (33) da aralarında bulunduğu 102 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, liderliğini Afganistan uyruklu Jumakhan Ulus'un yapığı suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 32 ilde 9 Kasım'da operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti, suç gelirini aklama gibi faaliyetlerde bulunan örgütün elebaşı ile beraber 110'u yabancı uyruklu 243 şüpheli gözaltına alındı. MASAK Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmada, lider ve yönetici kadrosunun taşınır taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu. Ayrıca 33,5 kilogram uyuşturucu, 6 bin 659 uyuşturucu hap, 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin bir kısmı adliyeye sevk edildi. Jumakhan Ulus ile beraber 102 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, 46 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.