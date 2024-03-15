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31 Mart seçimlerinde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandığa gidecek

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Türkiye günler sonra gerçekleşecek yerel seçimlere odaklanırken, Yüksek Seçim Kurulu kamuoyuyla dikkat çeken bilgiler paylaştı. YSK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 61 milyon 441 bin 882 kişinin oy kullanacağını açıklarken, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişinin bu seçimde ilk kez sandık başına gideceğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi. YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi.

SEÇMENLERDEN YÜZDE 50,59'U KADIN

YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor. 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti.

31 Mart seçimlerinde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandığa gidecek

SEÇMEN LİSTELERİ 23 MART İTİBARIYLA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 23 Mart 2024 tarihi itibarıyla ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilecek.

Bu kapsamda, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 23 Mart'ta, ölen seçmenler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlara ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlılık kararı kesinleşmiş seçmenlere ait bilgiler ile taksirli suçlar dışında ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların bilgileri Adalet Bakanlığından alınacak.

Ayrıca silahaltında bulunanlara ait bilgiler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilmesi için gerekli işlemler yapılacak. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

Hakan Celik:

boş tencere,geçim sıkıntısı,sokakta yürürken umutsuz yüzler,intihar eden gençleri izleyenler bu seçimin kaderini belirleyecek

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Tutankamon Hoca:

Gecen secimden ders cıkarmıştır Ysk bu secim önlemini almıştır secimi Ysk belirleyecek

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BirVarmışBirYokmuş:

Geçen seçim verdiği vaatleri ve açıkladığı projeleri hatırlamıyorum diyenlerin bu seçim verdiği vaatleri ne kadar inandırıcı olabilir?

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Muhalif:

Gitsede bir şey değişmiyorki onlarda değişik emeklilik 60 yaş ev araba almak hayal sisteme ayak uydurup aynı partiye veriyolar. Bilinçsiz gençlik bunlardanda olmaz

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