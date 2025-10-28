Haberler

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Özdemir Araştırma'nın 9-14 Ekim 2025 tarihli anketine göre; AK Parti yüzde 31,3, CHP yüzde 31,1 oy oranına ulaştı. DEM Parti yüzde 10,2 ile üçüncü sırada yer aldı. Ankette MHP %7,5, İYİ Parti %5,9, Zafer Partisi %4,4 oy aldı.

  • Özdemir Araştırma'nın 9-14 Ekim 2025 tarihlerinde 31 ilde yaptığı ankette AK Parti %31,3, CHP %31,1 oy oranına sahip.
  • Ankette DEM Parti %10,2 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.
  • MHP %7,5, İYİ Parti %5,9, Zafer Partisi %4,4, Anahtar Parti %3,9, Yeniden Refah Partisi %2,6 ve Türkiye İşçi Partisi %1,0 oy oranına sahip.

Özdemir Araştırma'nın 9-14 Ekim 2025 tarihleri arasında, 31 ilde 2 bin 6 kişiyle yaptığı genel seçim anketi kamuoyunda dikkat çekti. Ankette, AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı yüzde 0,2'ye kadar düştü.

AK PARTİ VE CHP ARASINDA KIRAN KIRANA YARIŞ

Ankete göre; AK Parti yüzde 31,3, CHP ise yüzde 31,1 oy oranına sahip. İki parti arasındaki fark yalnızca 0,2 puan... DEM Parti yüzde 10,2 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

DİĞER PARTİLERİN OY DURUMU

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

  • MHP: %7,5
  • İyi Parti : %5,9
  • Zafer Partisi (ZP): %4,4
  • Anahtar Parti: %3,9
  • Yeniden Refah Partisi (YRP): %2,6
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,0

Sonuçlar, seçmenin iki büyük parti arasında bölündüğünü gösterirken, Özdemir Araştırma verileri 2026 seçimlerine doğru dengelerin yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

