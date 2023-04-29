300 torunlu Hamo Ağa'nın oğluna tam destek

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "Hamo Ağa" olarak tanınan kanaat önderi Mehmet Arslan'ın oğlu olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili adayı Tahsin Arslan, kentin illeri gelenlerinin olduğu yaklaşık 3 bin kişiyle bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "Hamo Ağa" olarak tanınan kanaat önderi Mehmet Arslan'ın oğlu olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili adayı Tahsin Arslan, kentin illeri gelenlerinin olduğu yaklaşık 3 bin kişiyle bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 eş ve 56 çocuğu olan, 300 de torunu bulunduğu belirtilen ve "Hamo Ağa" olarak bilinen Mehmet Arslan'ın oğlu AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Tahsin Arslan, ilçeye bağlı Işıklar Mahallesi'nde seçmenlerle bir araya geldi. Yaklaşık 3 bin kişinin katılım sağladığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Arslan'a tam destek verileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek verilmesi yönünde bölgenin kanaat önderleri ve seçmenlere ricada bulunduklarını dile getiren AK Parti Diyarbakır 10. sıra milletvekili adayı Tahsin Arslan, programa 3 bini aşkın vatandaşın katıldığını dile getirdi.

Düzenlenen programda farklı düşüncelere sahip vatandaşların da yer aldığını vurgulayan Arslan, "Bölgenin kanaat önderleri ile birlikte bir araya gelip, Cumhurbaşkanımıza destek vermeleri için ricada bulunduk. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Rabbim izin verirse en güzel şekilde başarıyı göstereceğiz. Yıllardır bu davaya hizmet ediyoruz. Bu dönem de 10. sıra AK Parti milletvekili adayı oldum. Bizim sıramız önemli değil. Bizler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Desteğimiz sonunda kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Düzenlediğimiz programda farklı farklı düşüncede olan insanlarımız vardı. Bunun karşılığını da değerli insanımızdan almış olduk" dedi. - DİYARBAKIR