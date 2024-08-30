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30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

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30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen resmi törene katılmayan Şeyh Said'in torunu YRP'li Palu Belediye Başkanı Faruk Septioğlu, kendisini temsilen başkanvekili Ağa Yılmaz'ı gönderdi. Törende diğer katılımcılar Atatürk anıtının önünde esas duruşta beklerken Ağa Yılmaz'ın ellerini arkaya atarak beklemesi dikkatlerden kaçmadı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. Tarihin akışını değiştiren bu zafer, tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'ın Palu ilçesinde de kutlandı.

ŞEYH SAİD'İN TORUNU TÖRENE KATILMADI

İlçe merkezindeki Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen resmi törene örene Şeyh Said'in torunu olan YRP'li Palu Belediye Başkanı Faruk Septioğlu katılmadı. Onu yerine törene belediye başkanvekili Ağa Yılmaz katıldı.

30 Ağustos kutlamasında tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

ELLERİNİ ARKAYA BAĞLADI

Ağa Yılmaz'ın törende Atatürk Anıtı önündeki duruşu ise büyük tartışma yarattı. İlçe kaymakamı Hulusi Teke ve ilçe jandarma komutanı Serdar Aksoy, anıt önünde esas duruşta beklerken, Ağa Yılmaz'ın ellerini arkaya bağlaması dikkatlerden kaçmadı.

30 Ağustos kutlamasında tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

AK PARTİ'DEN YRP'YE GEÇMİŞTİ

Şeyh Said'in torunu Muhammet Septioğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'den istifa etmişti. Yeniden Refah Partisi'ne geçen Septioğlu aday olup belediye başkanlığını kazanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Faruk Septioğlu Şeyh Said Elazığ Elazığ Palu Palu Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (20)

Abdullah KARAMAN:

taşın karşısında ne yapsın adam iyi yapmış

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Ender YILDIRIM:

teröristten terörist türer.

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ENSON:

Bu tür insanları ne diye 30 Ağustos zafer Bayramı’nı davet ediyorlar,

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Seyfullah Demir:

Saygı hakkedene gösterilir..

57
67
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Emre null:

artik bu ulkede yasamam gitsem Arabistana kavuşsam seriata ersem rahata ben boyle laiklik vesayetine nasil yasarim nasil dururum bu ulkede oturmus aglarken yuksek fiyatlara uzaklardan bakiyoruz artik mutluluga ben boyle enflasyona boyle ahlaki çokuşe nasil ah etmem nasil kahretmem

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FERHAT ŞALVARCIOĞLU:

Atatürk bu ülkenin tanrısı değil beyler kurucusu, siyasi, sosyal, etkileri olan bir kurucu, ülkeyi kurarken; darıldığı, kırdığı, üzdüğü, belki de öldürdüğü siyasi rakipleri vardı. Aynı şekilde rakipleri de onu kırdı, üzdü, ortadan kaldırmak istedi, bunlar bu ülkenin gerçeği.

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Davut :

Nasıl da açık yakalamışlar. Helal bu medyaya. Adamın bekleme süresi diyelim 15 dk. yaşlı ve yorgun olabilir, elini arkada birleştirip dinlenmeye çalışır belki o an. Olumsuz yorum yazanların %99 unun Şanlı gazimizin büstü önünden geçerken saçmaca selam verip, kendini toparlayıp geçtiğine inanmıyorum, Tabi bu tören, durum farklı diyeceksiniz ama anlaşıldığı üzere tören başlamamış daha

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Öner Süt:

Ölmüş gitmiş bir şahısın önünde hazır olmak çok saçma

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Mert Ali Bal:

Haber doğru ama Muhammed Septioğlu diye paylaştığınız fotoğraf kardeşi Akp Elazığ Eski Milletvekili, son yerel seçimde YRP'ye geçip Elazığ belediye başkan adayı olan Faruk Septioğlu. Bilginiz olsun :)

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Mehmet Vatandaş:

Ula ellerini nereye bağlarsa bağlasın ite ike oraya geldi ya:))

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