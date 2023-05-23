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28. Dönem Kastamonu milletvekilleri mazbatalarını aldı

28. Dönem Kastamonu milletvekilleri mazbatalarını aldı

Politika Haberleri

Kastamonu'da, 28 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Seçimleri'nin ardından AK Parti milletvekilleri Halil Uluay ile Fatma Serap Ekmekçi ile CHP Milletvekili Hasan Baltacı, mazbatalarını aldı.

Kastamonu'da, 28 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Seçimleri'nin ardından AK Parti milletvekilleri Halil Uluay ile Fatma Serap Ekmekçi ile CHP Milletvekili Hasan Baltacı, mazbatalarını aldı.

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den seçime giren Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekçi, dün Kastamonu Adliyesinde İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Ekmekçi ve Uluay, seçmenlere, parti teşkilatına teşekkür etti.

CHP 1. sıra adayı olarak seçime giren Hasan Baltacı da bugün, Kastamonu Adliyesinde İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Törende konuşan Baltacı, seçmenlere teşekkür etti. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Halil Uluay Kastamonu AK Parti Politika Haberler

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